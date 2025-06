Mit Messer Geld, Drogen und Zigaretten gefordert: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Nach einem bewaffneten Raub in Berlin-Neukölln fahndet die Polizei öffentlich nach einem Tatverdächtigen. Könnt Ihr helfen?

Alles in Kürze

Der gesuchte Mann soll am 28. Oktober vergangenen Jahres gegen 1.55 Uhr auf der Karl-Marx-Straße Höhe Rollbergstraße einen 48-Jährigen zunächst nach Geld gefragt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern (030) 4664–573117 und (030) 4664–573110 (während der Bürodienstzeit) sowie (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per Mail an dir5k31@polizei.berlin.de können Hinweise gegeben werden. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.