Nach Überfall auf Rentner im Tiergarten: Zweiter Tatverdächtiger ermittelt

Laut einer Mitteilung vom Dienstag konnte der zweite gesuchte Tatverdächtige im Alter von 16 Jahren nach Hinweisen aus der Bevölkerung identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, hat sich einer der beiden Tatverdächtigen am Morgen selbst gestellt. Der 15-Jährige erschien gegen 8.30 Uhr in Begleitung seines Rechtsbeistandes bei der Kriminalpolizei.

Die Fahndung nach dem noch flüchtigen Tatverdächtigen dauert an.