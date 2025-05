OBI überfallen: Mann fordert mit gezogener Waffe Geld

Schwarzenbruck - Ein Baumarkt im Landkreis Nürnberger Land wurde am Dienstag ausgeraubt. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Täter.

Nach einem Überfall auf den Baumarkt in der Bahnhofstraße läuft die Suche nach dem Täter. © NEWS5 / Felix Besold

Wie die Polizei mitteilte, betrat der bislang unbekannte Täter gegen 14.15 Uhr den OBI in der Bahnhofstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Anschließend flüchtete er an dem italienischen Imbiss vorbei in das Waldgebiet in Richtung Feucht. Aktuell ist unklar, wie viel Geld er erbeuten konnte.

Zeugen beschrieben den Räuber als männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er habe graue Strähnen im Haar und trug zur Tatzeit einen dunkelblauen Sweater, graue Stoffhosen und eine schwarze Maske.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Bei der Suche nach dem Mann sind auch Polizeihunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Am Nachmittag war der Gesuchte noch nicht gefunden.