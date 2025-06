Rassistisch beleidigt, bedroht und verletzt: Fahndung nach Verdächtigem beendet

Alles in Kürze

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte der Gesuchte inzwischen festgestellt und als Beschuldigter ermittelt werden. Die Fahndung wurde damit beendet.

Die Fahndung nach dem Verdächtigen wurde beendet. © Bildmontage: Polizeirevier Halle (Saale); Daniel Vogl/dpa

Von Daniel Josling

Halle (Saale) - Ende März wird ein Mann in Halle (Saale) mitten in der Innenstadt beleidigt, bedroht und verletzt. Die Polizei wendet sich jetzt an die Bevölkerung.

Nach einer mutmaßlich rassistisch motivierten Attacke in Halle in Sachsen-Anhalt fahndet die Polizei öffentlich nach einem unbekannten Tatverdächtigen.

Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann am 24. März gegen 13.45 Uhr im Bereich des Taubenbrunnens einen anderen Mann zunächst rassistisch beleidigt und mit einem Messer bedroht haben.