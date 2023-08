Raubüberfall auf Tankstelle: Polizei fahndet nach diesem Messer-Täter!

Gau-Algesheim - Bereits am 3. April 2023 ereignete sich im beschaulichen Gau-Algesheim (Landkreis Mainz-Bingen) ein Raubüberfall auf eine Tankstelle. Nun fahndet die Kriminalpolizei öffentlich samt Fotos nach dem Täter.

Über dem Hoodie hatte er eine weiße ärmellose Weste an. Auffällig war zudem seine Gesichtsbedeckung, die aus einem weißen Tuch oder Schal bestand. Zusätzlich zu seiner Kleidung führte der Täter einen schwarzen Rucksack der Marke Fjällräven bei sich.

Nachdem die Kassiererin dem Täter das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute zu Fuß durch einen Seiteneingang über die Binger Straße in Richtung Gau-Algesheimer Stadtmitte.

Laut der Pressemitteilung der Polizei betrat der bislang unbekannte Täter gegen 6.10 Uhr mit einem vorgehaltenen Messer den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Rheinstraße und zwang die Kassiererin zur Herausgabe der Bargeldeinnahmen.

Möglicherweise fiel Zeugen die besondere Kleidung des Tankstellen-Räubers auf. © Polizei Rheinland-Pfalz

Trotz unmittelbar eingeleiteter polizeilicher Ermittlungen konnte der Verdächtige bislang nicht gefasst werden.

Die Polizei Mainz bittet nun die Öffentlichkeit um Unterstützung und hofft auf Zeugenaussagen, die zur Identifizierung des Täters führen könnten. Insbesondere die auffällige Kleidung des Mannes könnte etwaigen Zeugen im Gedächtnis geblieben sein.

Die Ermittlungen zu dem Fall laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Polizei hofft dabei auf die Mithilfe der Bevölkerung, um den Täter schnellstmöglich dingfest zu machen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Raubüberfall geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131653633 in Verbindung zu setzen.

Alternativ können Hinweise auch per E-Mail an den Kriminaldauerdienst in Mainz unter oder über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz mitgeteilt werden.