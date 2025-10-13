In Krankenhaus randaliert: Polizei sucht Zeugen
Friedrichroda - Vandalismus in einer Thüringer Klinik: Ein Unbekannter hat im September 2024 die Haupteingangstür des Krankenhauses beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.
Der Fremde demolierte die Haupteingangstür des Krankenhauses Waltershausen-Friedrichroda in der Reinhardsbrunner Straße.
Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.
Fotos der Überwachungskamera sollen nun dabei helfen, den Fall aufzuklären.
Anhand der Aufnahmen kann der Unbekannte folgendermaßen beschrieben werden:
- männlich
- kurze, dunkle Haare
- Schnurrbart
- dunkle Kleidung und eine schwarze Tasche mit rotem Logo
Die Polizei sucht nun Personen, die etwas über den Mann und dessen Aufenthaltsort sagen können.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 sowie jede andere Polizeidienststelle mit Angabe der Bezugsnummer 0240877/2024 entgegen.
Titelfoto: Polizeiinspektion Gotha