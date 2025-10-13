In Krankenhaus randaliert: Polizei sucht Zeugen

In Friedrichroda wurde im September 2024 die Haupteingangstür des Krankenhauses beschädigt. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Fahndung.

Von Marie Pohland

Friedrichroda - Vandalismus in einer Thüringer Klinik: Ein Unbekannter hat im September 2024 die Haupteingangstür des Krankenhauses beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Die Aufnahmen zeigen den mutmaßlichen Täter.
Die Aufnahmen zeigen den mutmaßlichen Täter.  © Polizeiinspektion Gotha

Der Fremde demolierte die Haupteingangstür des Krankenhauses Waltershausen-Friedrichroda in der Reinhardsbrunner Straße.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Fotos der Überwachungskamera sollen nun dabei helfen, den Fall aufzuklären.

Brutalo geht mit Flasche auf Ladendetektiv los: Wer kennt diesen Mann?
Fahndung Brutalo geht mit Flasche auf Ladendetektiv los: Wer kennt diesen Mann?

Anhand der Aufnahmen kann der Unbekannte folgendermaßen beschrieben werden:

  • männlich
  • kurze, dunkle Haare
  • Schnurrbart
  • dunkle Kleidung und eine schwarze Tasche mit rotem Logo

Die Polizei sucht nun Personen, die etwas über den Mann und dessen Aufenthaltsort sagen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 sowie jede andere Polizeidienststelle mit Angabe der Bezugsnummer 0240877/2024 entgegen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Gotha

Mehr zum Thema Fahndung: