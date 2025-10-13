In Krankenhaus randaliert: Polizei sucht Zeugen

Friedrichroda - Vandalismus in einer Thüringer Klinik: Ein Unbekannter hat im September 2024 die Haupteingangstür des Krankenhauses beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Anhand der Aufnahmen kann der Unbekannte folgendermaßen beschrieben werden:

Fotos der Überwachungskamera sollen nun dabei helfen, den Fall aufzuklären.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Der Fremde demolierte die Haupteingangstür des Krankenhauses Waltershausen-Friedrichroda in der Reinhardsbrunner Straße.

Die Polizei sucht nun Personen, die etwas über den Mann und dessen Aufenthaltsort sagen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 sowie jede andere Polizeidienststelle mit Angabe der Bezugsnummer 0240877/2024 entgegen.