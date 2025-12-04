Rentner mit dreister Masche abgezockt: Wer kennt diesen Betrüger?

Berlin - Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann, der als Teil einer Betrügerbande ältere Menschen in Berlin und vermutlich auch in Hamburg um Geld und Wertsachen gebracht haben soll.

Die Ermittler fragen: Wer kennt diesen Mann? © Polizei Berlin (Bildmontage)

Konkret geht es laut Polizei um Taten am 24. und 25. Juni dieses Jahres, bei denen der Tatverdächtige mit mehreren Komplizen bei zwei Rentnerinnen und einem Rentner in Charlottenburg, Mariendorf und Gesundbrunnen zuschlug.

Zuvor hatten die Opfer Anrufe von vermeintlichen Polizisten oder Bankangestellten erhalten, die von angeblichen Sicherheitsproblemen, laufenden Ermittlungen und vermeintlichen Überprüfungen sprachen. Am Ende des Telefonats wurde jeweils angekündigt, dass ein Kollege zur Wohnung komme.

Wenig später stand dann der Tatverdächtige vor der Tür. Er täuschte die Senioren mit einem gefälschten Dienstausweis auf dem Handy und verschaffte sich so Zutritt.

In den Wohnungen ließ er sich Bankkarten samt PIN und Schmuck aushändigen. In zwei Fällen hob er anschließend unberechtigt Geld von den Konten ab. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann auch in Hamburg ähnliche Taten begangen haben könnte.

Die Polizei fragt: