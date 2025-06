Sie soll Kinder zum Klauen angestiftet haben: Wer kennt diese Frau?

Die Berliner Polizei fragt: Wer kennt diese Frau oder weiß, wo sie sich aufhält? © Polizei Berlin (Bildmontage)

Dabei habe die Unbekannte bewusst solche Kinder vorgeschickt, die aufgrund ihres Alters noch nicht strafmündig sind, teilte die Polizei mit.

Die Ermittlungen drehen sich um zwei solcher bandenmäßiger Diebstähle.

Diese sollen sich jeweils in einem Bekleidungsgeschäft an der Tauentzienstraße 18 zugetragen haben: einmal am Donnerstag, 24. Oktober 2024, um kurz vor 19 Uhr, und das andere Mal am Montag, 18. November 2024, gegen 18.20 Uhr.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: