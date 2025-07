Teenager von Trio aus U-Bahnhof verfolgt und ausgeraubt: Wer hat Hinweise?

Berlin - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Trio, das einen 16-Jährigen in Berlin-Reinickendorf ausgeraubt haben soll und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Dann seien die drei Tatverdächtigen in den U-Bahnhof Residenzstraße geflüchtet.

Nachdem die Tatverdächtigen das Geld in den Händen hatten, soll ein zweiter aus dem Bunde den 16-Jährigen aufgefordert haben, ihnen weitere Gegenstände zu geben.

Dann soll einer aus dem Trio den 16-Jährigen auf Höhe der Residenzstraße 14 gegen eine Hauswand gedrückt und ihm ein Messer an den Hals gehalten haben, damit das Opfer Bargeld herausrückt.

Nach Angaben der Beamten sollen die Tatverdächtigen am 22. Dezember vergangenen Jahres (Sonntag) den Teenager gegen 16.48 Uhr vom Bahnsteig des U-Bahnhofs Residenzstraße bis auf die Straße verfolgt haben.

Die Kripo fragt:

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihren Aufenthalts- oder Wohnorten machen?

Wer hat die Tatvorbereitung oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter den Telefonnummern 030/4664173314 (zu Bürodienstzeiten) und 4664171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail, über die Internetwache der Polizei Berlin oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.