Videokamera zu spät bemerkt: Kripo jagt möglichen Serien-Einbrecher!

Mithilfe von Fotos versucht die Kasseler Kripo, einem Einbrecher auf die Schliche zu kommen, der am 5. Januar in ein Haus in Fuldabrück eingedrungen ist.

Von Maximilian Hölzel

Fuldabrück - Serientäter auf der Spur? Mithilfe von Fotos versucht die Kasseler Kriminalpolizei, einem Einbrecher auf die Schliche zu kommen, der zumindest am 5. Januar in ein Einfamilienhaus in Fuldabrück-Dittershausen (Landkreis Kassel) eingedrungen ist.

Dieser bislang unbekannte Mann wird jetzt von der Kripo Kassel aufgrund eines Einbruchs gesucht. © Montage: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erhoffen sich die Beamten durch die Öffentlichkeitsfahndung Hinweise aus der Bevölkerung hinsichtlich des Einbruchs am vergangenen Freitag.

Bisher führten sämtliche Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Täters, weshalb ein Richter nun die Veröffentlichung des Bildmaterials anordnete. Demnach ereignete sich die Tat gegen 3.47 Uhr nachts in der Straße "Hasenwinkel". Der Täter brach gewaltsam eine Kellertür auf und gelangte so in das Wohnhaus. Beute machte der Unbekannte allerdings keine, da er von der installierten Kamera im Haus erfasst wurde und daraufhin eilig über die Kellertür nach draußen in unbekannte Richtung flüchtete. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause. Fahndung Polizei bittet um Hilfe: Wer kennt diese mutmaßlichen Räuber? Der gesuchte Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 16 bis 25 Jahre alt

schwarze Mütze mit Emblem im Stirnbereich, schwarze glänzende Jacke und weiße Handschuhe mit gelben Streifen am Handgelenk.

Kriminalpolizei fahndet mit Hochdruck nach dem Einbrecher und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung