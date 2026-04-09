Wer ist diese Frau? Polizei sucht nach Geldbörsen-Diebin

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In Wernigerode wurde einer Person eine Geldbörse mit 410 Euro Bargeld gestohlen. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach der Diebin.

Von Robert Lilge

Wernigerode - Die Polizei im Harz sucht aktuell mit Fotos nach einer Diebin in Wernigerode.

Wer erkennt diese Frau? Die Polizei bittet um Hinweise.
Wer erkennt diese Frau? Die Polizei bittet um Hinweise.  © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz

Bereits am 11. Juli des vergangenen Jahres hat eine Frau gegen 15.10 Uhr in einem Mineraliengeschäft in der Burgstraße eine Geldbörse gestohlen. Darin befanden sich 410 Euro Bargeld.

Weil bisherige Ermittlungsversuche keinen Erfolg brachten, hat das Polizeirevier Harz nun Fotos der Diebin veröffentlicht.

Durch ihre Veröffentlichung erhoffen sich die Ermittler jetzt Fortschritte.

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So wird die Frau beschrieben:

  • scheinbares Alter: 55 bis 60 Jahre

  • 1,65-1,70 Meter groß, kräftige Statur

  • rundliches Gesicht, schmale Lippen und Augen

  • dunkelblondes Haar mit flachem Dutt

  • ernster Gesichtsausdruck

  • trug eine weiße Stoffhose, ein buntes Shirt und eine Sonnenbrille auf dem Kopf

  • führte eine braune Umhängetasche und eine graue Handtasche mit sich

Hinweise zur Tat oder der gesuchten Frau nimmt das Polizeirevier Harz unter Telefon 03941/674293 oder online über das E-Revier entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz

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