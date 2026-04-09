Wer ist diese Frau? Polizei sucht nach Geldbörsen-Diebin
Wernigerode - Die Polizei im Harz sucht aktuell mit Fotos nach einer Diebin in Wernigerode.
Bereits am 11. Juli des vergangenen Jahres hat eine Frau gegen 15.10 Uhr in einem Mineraliengeschäft in der Burgstraße eine Geldbörse gestohlen. Darin befanden sich 410 Euro Bargeld.
Weil bisherige Ermittlungsversuche keinen Erfolg brachten, hat das Polizeirevier Harz nun Fotos der Diebin veröffentlicht.
Durch ihre Veröffentlichung erhoffen sich die Ermittler jetzt Fortschritte.
So wird die Frau beschrieben:
scheinbares Alter: 55 bis 60 Jahre
1,65-1,70 Meter groß, kräftige Statur
rundliches Gesicht, schmale Lippen und Augen
dunkelblondes Haar mit flachem Dutt
ernster Gesichtsausdruck
trug eine weiße Stoffhose, ein buntes Shirt und eine Sonnenbrille auf dem Kopf
führte eine braune Umhängetasche und eine graue Handtasche mit sich
Hinweise zur Tat oder der gesuchten Frau nimmt das Polizeirevier Harz unter Telefon 03941/674293 oder online über das E-Revier entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz