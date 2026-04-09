Wer ist diese Frau? Polizei sucht nach Geldbörsen-Diebin

Wernigerode - Die Polizei im Harz sucht aktuell mit Fotos nach einer Diebin in Wernigerode.

Wer erkennt diese Frau? Die Polizei bittet um Hinweise. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz

Bereits am 11. Juli des vergangenen Jahres hat eine Frau gegen 15.10 Uhr in einem Mineraliengeschäft in der Burgstraße eine Geldbörse gestohlen. Darin befanden sich 410 Euro Bargeld.

Weil bisherige Ermittlungsversuche keinen Erfolg brachten, hat das Polizeirevier Harz nun Fotos der Diebin veröffentlicht.

Durch ihre Veröffentlichung erhoffen sich die Ermittler jetzt Fortschritte.

So wird die Frau beschrieben: