1600-Euro-Jacke von Schüler auf Nachhauseweg abgezogen

Potsdam - Zack, war die Luxusjacke weg! Weil im Oktober ein Teenager von zwei bislang unbekannten Jugendlichen abgezogen wurde, fahndet nun die Polizei nach dem Räuber-Duo. Das Diebesgut: eine 1600 Euro teure Jacke von "Moncler."

Die Polizei sucht nach diesen zwei Jugendlichen. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg

Am 12. Oktober 2025 sprachen die zwei Halbstarken den 14-Jährigen auf dem Weg von der Bushaltestelle Glienicke/Breitscheidstraße zu der Wohnung seiner Eltern an. Sie bedrohten den Teenager, forderten seine Jacke.

Aus Angst zog er die teure Jacke aus, gab sie den beiden, die sich daraufhin mit dem Bus aus dem Staub machten.

Gepasst hat sie offenbar: Einer der Jugendlichen zog seine neue Moncler-Luxusjacke gleich an, wie die Filmaufnahmen aus dem Bus zeigen.

Die Polizei schätzt den Jackenräuber auf etwa 15 bis 16 Jahre. Er soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und hat einen arabischen Phänotyp.

Zudem hatte er damals kurze schwarze Haare mit Seitenscheitel und einen leichten Oberlippenbart.