Zeche geprellt und Wirtin überrollt: Fahndung nach 16-jähriger SUV-Fahrerin

Linz (Österreich) - War es ein Mordversuch? Eine Jugendliche (16) und ihr 17-jähriger Begleiter sind auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach den beiden, nachdem sie am Mittwochabend, dem 9. August, in der Langgasse in Linz (Österreich) eine Restaurantbesitzerin (41) mit einem weißen Hyundai-SUV überfahren und dabei lebensgefährlich verletzt haben sollen.