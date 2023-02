24.02.2023 13:56 Fast 86 Millionen Euro! Ermittler schöpfen bei organisierten Kriminellen Riesen-Summe ab

In Verfahren gegen Organisierte Kriminalität konnten Ermittler in NRW 2021 fast 85,7 Millionen Euro an illegal erlangtem Vermögen vorläufig sichern.

Düsseldorf – Mega-Summe: Fast 85,7 Millionen Euro konnten Finanzermittler in Nordrhein-Westfalen 2021 in insgesamt 37 Verfahren gegen Organisierte Kriminalität (OK) an illegal erlangtem Vermögen vorläufig sichern. Innenminister Herbert Reul (70, CDU) legt Zahlen zu organisierter Kriminalität in NRW offen. © Federico Gambarini/dpa Das geht aus dem Lagebild Organisierte Kriminalität 2021 hervor, das NRW-Innenminister Herbert Reul (70, CDU) jetzt dem Düsseldorfer Landtag zugeleitet hat. Die enorme Steigerung der Vermögensabschöpfung um gut 154 Prozent gegenüber dem Vorjahr resultiere aus einem beim Landeskriminalamt geführten Verfahren wegen betrügerischer Vermarktung einer Kryptowährung, heißt es im Bericht. Allein bei diesen illegalen Finanztransfergeschäften seien 2021 rund 72,9 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Justiz Bremerhaven: Frau bei Angriff auf Kosmetikstudio verletzt - Zeugen gesucht! Der wirtschaftliche Gesamtschaden durch organisierte Kriminalität wird für das Berichtsjahr auf über eine Milliarde Euro geschätzt. In diese Berechnungen flossen Straftaten der Wirtschafts- und Eigentumskriminalität sowie Steuerstrafsachen aus neun OK-Verfahren ein. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Ermittlungsverfahren im OK-Bereich insgesamt von 80 auf 90.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa