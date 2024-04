Auf Bewährung bis 2029: Strenge Auflagen für Oscar Pistorius

Frei, aber nur auf Bewährung: Leichtathlet Oscar Pistorius (37). © picture alliance / dpa

Oscar Pistorius (37) verbüßte demnach über die Hälfte seiner Strafe im Gefängnis, wurde am 5. Januar entlassen.

Am Valentinstag 2013 soll er seine damalige Freundin Reeva Steenkamp (†29) erschossen haben, mit vier Schüssen durch eine Tür. Pistorius beteuert, er habe sie für einen Eindringling gehalten.

Wie unter anderem die "Bunte" berichtet, sollen nun erste Fotos des Athleten aufgetaucht sein. Schick gekleidet und mit Lächeln im Gesicht soll er dabei auf dem Weg zum Termin mit seinem Bewährungshelfer in Pretoria sein.

Der 37-Jährige muss sich an strenge Bewährungsauflagen halten, seinen Bewährungshelfer zudem regelmäßig besuchen. Frei bewegen darf sich der einstige Athlet lediglich in Pretoria. Seit seiner Freilassung wohnt Pistorius dort im Nobel-Stadtteil Waterkloof, in der Villa seines Onkels.

Für Ausreisen sind Genehmigungen nötig. Ihm ist ebenfalls untersagt, Interviews zu geben oder Alkohol zu konsumieren. Zudem sehen die Auflagen die Teilnahme an einem Anti-Aggressionstraining vor.