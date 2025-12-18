Mann (†46) über den Haufen gefahren: 23-Jähriger muss nach Autorennen hinter Gitter

Bruchsal - Unter Drogen und ohne Führerschein raste ein 23-Jähriger über eine Bundesstraße, filmte sich dabei für Social Media und fuhr einen Autofahrer (†46) tot. Nun wurde der junge Mann verurteilt.

Der junge Angeklagte wurde am Donnerstag verurteilt. © Uli Deck/dpa

Vom Amtsgericht Bruchsal wurde der 23-Jährige zu drei Jahren Haft verurteilt. Der Unglücksfahrer hatte zuvor über seinen Verteidiger eine Erklärung verlesen lassen, in der er das Geschehen einräumte und die Verantwortung dafür übernahm.

Der Angeklagte sei viel zu schnell gefahren - und das nicht zum ersten Mal, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Ein Mensch habe sein Leben verloren und ein anderer, der Beifahrer des 23-Jährigen, sei schwer verletzt worden.

Auch sei der Angeklagte schon früher wegen Drogenbesitzes und des Fahrens ohne Führerschein auffällig gewesen, was strafverschärfend hinzukomme. Sein Geständnis sei dem Mann jedoch zugutezuhalten.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Freiheitsstrafe von drei Jahren gefordert, der Verteidiger plädierte auf eine Bewährungsstrafe von 22 Monaten. "Wenn ich das Geschehen ungeschehen machen könnte, ich würde es sofort tun", sagte der Angeklagte in seinem letzten Wort.