Freispruch für Mediziner: Notarzt erklärte Mann fälschlicherweise für tot

Bad Waldsee - Nachdem er einen Patienten fälschlicherweise für tot erklärt hatte, ist ein Notarzt freigesprochen worden. Der Mediziner stand wegen unterlassener Hilfeleistung vor dem Amtsgericht Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg). Das Gericht sprach ihn frei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der 64-jährige Notarzt erklärte einen Mann für tot, obwohl dieser zu dem Zeitpunkt noch lebte. Nun wurde er freigesprochen. © Aleksandra Bakmaz/dpa

Der erfahrene Mediziner war im Juli 2023 zu einem mutmaßlichen Suizid in einem Wohnhaus in Bad Waldsee gerufen worden. Ein 69-Jähriger hatte eine massive Kopfverletzung. Er hatte laut Gericht zuvor selbst den Notruf gewählt.

Laut dem Notarzt waren keine Lebenszeichen mehr erkennbar. Der Mann habe sich weder bewegt noch geatmet oder sonst reagiert, sagte der Angeklagte vor Gericht. Auch einen Puls habe er nicht spüren können. Die Kopfverletzung sei so erheblich gewesen, dass sie nicht mit dem Leben vereinbar gewesen sei. Auf dieser Grundlage habe er einen vorläufigen Todesschein erstellt.

Kurz danach bemerkten Polizisten jedoch Lebenszeichen, wie einer von ihnen vor Gericht aussagte. Sie wiesen den Notarzt darauf hin. Der Mediziner interpretierte die Reaktionen als postmortale Zuckungen. Als er wieder nachgesehen habe, seien diese nicht mehr zu sehen gewesen, sagte er. Später stellte sich heraus: Der Mann lebte zu diesem Zeitpunkt noch. Er starb erst zwei Stunden später im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Arzt vorgeworfen, trotz der Hinweise auf Lebenszeichen keine weitere Hilfe geleistet zu haben - so wie es seine Pflicht gewesen wäre. Sie forderte eine Verurteilung von 120 Tagessätzen à 200 Euro. Gegen einen entsprechenden Strafbefehl legte die Anwältin des Mediziners Einspruch ein.