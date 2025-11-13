Haferriegel zu quadratisch? Ritter Sport klagt gegen Firma in Mannheim

Mannheim - Die Haferriegel "Monnemer Quadrat Bio" der Wacker GmbH in Mannheim sind quadratisch und schmecken nach Haselnuss oder Kokos. Schokohersteller Ritter Sport fürchtet um seine Marke und klagt.

Die Schokoladenform der Wacker GmbH aus Mannheim ist dem Konzern Ritter Sport ein Dorn im Auge. © Uwe Anspach/dpa

"Die Mannheimer Innenstadt ist ja in Quadraten angeordnet", sagt Matteo Wacker, Gründer der Wacker GmbH in Mannheim. "Wir fanden die Idee einfach cool, zu sagen, es gibt ein Mannheimer Quadrat - also dieses Quadrat in der Innenstadt - zum Snacken."

Die Verpackung des quadratischen Haferriegels erinnert allerdings an die der quadratischen Ritter-Sport-Tafel - obwohl sie kleiner als die klassische 100-Gramm-Version ist und die Seitenlaschen länger.

Vor einem Jahr brachte das Familienunternehmen Wacker mit seinen rund 30 Mitarbeitern das Produkt auf den Markt. Im Januar erhielten sie Post vom Schokoladenhersteller Ritter Sport aus Waldenbuch, wie Wacker erzählt.

Ritter Sport sieht nach eigenen Angaben seine dreidimensionale Marke bedroht. Eine Klage auf Unterlassung folgte. Am kommenden Dienstag (18. November) wird der Fall vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt.

Laut Gericht verlangt Ritter Sport unter anderem, dass Wacker sein Produkt mit der aktuell verwendeten quadratischen Verpackung nicht mehr verkauft sowie den Rückruf der bereits verkauften Produkte.