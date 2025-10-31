Todesfahrt in Mannheim: Ist Täter (40) vermindert schuldunfähig?

Der Angeklagte soll am Rosenmontag in Mannheim gezielt auf Menschen zugefahren sein: zwei wurden getötet, 14 weitere verletzt.

Von Stefanie Järkel

Mannheim - Nach der Todesfahrt von Mannheim am Rosenmontag steht ein 40-Jähriger aus Ludwigshafen vor dem Landgericht Mannheim.

Der 40 Jahre alte Täter muss sich vor Gericht verantworten. Insgesamt sind 13 Verhandlungstage vorgesehen.
Der 40 Jahre alte Täter muss sich vor Gericht verantworten. Insgesamt sind 13 Verhandlungstage vorgesehen.  © Bernd Weißbrod/dpa

Bei der Tat wurden zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Die Staatsanwaltschaft sieht nach eigenen Angaben bei dem Mann keine Hinweise auf ein politisches Motiv.

"Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass er seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung leidet", hatte die Anklagebehörde im Sommer mitgeteilt.

Es sei daher nicht auszuschließen, dass er zum Zeitpunkt der Taten vermindert schuldfähig war. Der Deutsche sei in der Fußgängerzone gezielt auf Menschen zugefahren.

Mit Fleischklopfer die eigene Mutter tot geprügelt: Sohn gesteht brutale Tat
Gerichtsprozesse Baden-Württemberg Mit Fleischklopfer die eigene Mutter tot geprügelt: Sohn gesteht brutale Tat

Dem Angeklagten droht bei einer Verurteilung wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe. Es könnte aber auch eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden.

Der Verdächtige wurde noch am Tattag im März festgenommen werden. (Archivfoto)
Der Verdächtige wurde noch am Tattag im März festgenommen werden. (Archivfoto)  © Boris Roessler/dpa

Der 40-Jährige hatte sich laut Staatsanwaltschaft nach der Tat mit einer Schreckschusswaffe in den Mund geschossen, um sich selbst zu töten. Der Verdächtige wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Ein Urteil könnte am 19. Dezember verkündet werden.

Titelfoto: Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, Boris Roessler/dpa

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Baden-Württemberg: