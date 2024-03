Partnerin (†84) in den Kopf geschossen: Rentner in Ravensburg vor Gericht!

Der 84-Jährige muss sich vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. © Aleksandra Bakmaz/dpa

Angeklagt ist der Deutsche wegen Totschlags. Mit einer Pistole soll der Angeklagte seiner 84 Jahre alte Partnerin Ende September in der gemeinsamen Wohnung in Friedrichshafen (Bodenseekreis) in den Kopf geschossen haben.

Vor der Polizei soll er laut Anklagebehörde erklärt haben, dass seine Lebensgefährtin sich selbst getötet hätte. Der Einschusswinkel spricht den Ermittlern nach aber gegen diese Darstellung.

Über seinen Verteidiger ließ der Angeklagte verlesen, dass er die Waffe unter einem Kissen auf der Couch gefunden habe, auf der die 84-Jährige gesessen habe. Er sei beim Anblick der Waffe schockiert gewesen, seine war es demnach aber nicht.

Er habe die Waffe in die Hand genommen und fragen wollen, was es damit auf sich habe. Dabei hätte sich ein Schuss gelöst. Ihm sei nicht klar gewesen, dass die Waffe entsichert und geladen gewesen sei. Zuvor habe er sich mit der 84-Jährigen am Abend über Belanglosigkeiten unterhalten.

Über die Beziehung zum Opfer machte der Angeklagte nur wenige Angaben. Die 84-Jährige habe er ein paar Jahre nach dem Tod seiner Frau über eine Dating-Plattform im Internet kennengelernt. Sie hätten einen Wellnessurlaub geplant. "Das ist unser Elixier gewesen", sagte er.