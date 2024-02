Pfefferpaste am Futtertrog und Gertenschläge: Polizisten sollen Pferde gequält haben

Einige Pferde sollen mit Dosen, Schlägen und Pfefferpaste gequält worden sein. Unter Verdacht: Polizisten. © Michael Deines/DPA

Den Beamten wird zur Last gelegt, gleich in mehreren Fällen Dienstpferde in einem erheblichen Ausmaß unter anderem mit einer Reitgerte geschlagen, mit einem Klappersack voller Konserven gequält sowie eine Pfefferpaste am Futtertrog angebracht zu haben.

Sie haben Schmerzen der Tiere laut Staatsanwaltschaft billigend in Kauf genommen und gegen das Tierschutzgesetz verstoßen.

Da eine Sachverständige an Corona erkrankt war, verschob das Mannheimer Amtsgericht kurz nach Beginn des Verfahrens im November die Verhandlung auf Ende Februar.

Wegen der monatelangen Pause musste das Verfahren laut Gericht wieder neu begonnen werden. Sieben Zeugen sollen gehört werden. Weitere mögliche Termine sind für März geplant.

Zur Verhandlung kommt es nur deshalb, weil die nun 40 und 57 Jahre alten Beamten Einspruch gegen Strafbefehle einlegten.