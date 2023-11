"Reichsbürger"-Prozess in Stuttgart: Anwältin widerspricht Bundesanwaltschaft!

Die Bundesanwaltschaft fordert lebenslange Haft für den Angeklagten (54). © Frm/dpa

Zwar habe der damals 54-Jährige im April vergangenen Jahres auf die Beamten geschossen, als ihm diese in seiner Wohnung eine illegal besessene Pistole abnehmen wollten. Die SEK-Beamten seien aber weder ahnungslos- noch wehrlos, sondern vorbereitet gewesen, sagte seine Anwältin in ihrem Plädoyer am Montag vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht. Auch habe ihr Mandant nicht aus Heimtücke gehandelt.

Er habe sich an jenem Morgen in einer "absoluten psychischen Ausnahmesituation" befunden, sagte die Juristin. Es sei ihm bei der Abgabe der Schüsse darauf angekommen, ein Eindringen der SEK-Beamten in die Wohnung zu verhindern und seinen behinderten Sohn zu schützen.

Der Mann habe zudem von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten in einem "vergifteten und radikalisierten, den Staat ablehnenden Umfeld" gelebt und "aufgrund der Isolation kein Korrektiv" mehr gehabt.

Die Bundesanwaltschaft fordert für den mutmaßlichen Reichsbürger lebenslange Haft wegen vierfachen versuchten Mordes, sie beantragt zudem Sicherungsverwahrung.