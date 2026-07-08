Sex gegen Straffreiheit? Polizist soll Zwangsprostituierte erpresst haben

Mannheim - Wegen des Verdachts der Vergewaltigung hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage gegen einen Polizisten erhoben. Der 38 Jahre alte Beamte aus Mannheim soll zwei mutmaßliche Opfer von Zwangsprostitution zum Sex gedrängt haben.

Aus Angst vor Konsequenzen sollen die Frauen mit dem Beamten geschlafen haben. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, führte der Polizist im Juni vergangenen Jahres Personenkontrollen in einem Mannheimer Hotel durch. Zeugen hatten zuvor gemeldet, dass in dem Hotel illegale Prostitution betrieben werde.

Den beiden kontrollierten Frauen soll der Polizeibeamte angekündigt haben, dass sie eine Strafe zahlen müssten. Als die Frauen mutmaßlich sagten, dass sie das nicht könnten, soll der Polizist erwidert haben, dass man dies auch anders lösen könne.

Am selben Abend soll er die beiden 22 und 29 Jahre alten Frauen außerhalb seiner Dienstzeit wieder im Hotel aufgesucht und ihnen eine Geldstrafe oder eine Verhaftung angedroht haben, sofern sie nicht mit ihm Geschlechtsverkehr hätten.