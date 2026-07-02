02.07.2026 16:03 Prozess nach Frontalcrash mit Tempo 150 und drei Toten: "Bin ein normaler entspannter Fahrer"

Nach einem Verkehrsunfall mit Toten und mehreren Schwerverletzten bei Haigerloch will die Nebenklage prüfen lassen, ob es sich um einen Mordversuch handelt.

Von Tatjana Bojic Balingen - Im Prozess um einen verheerenden Unfall mit drei Toten und vier Schwerverletzten nach einem missglückten Überholmanöver bei Haigerloch (Zollernalbkreis) hat der Angeklagte bestritten, zu schnell und rücksichtslos gefahren zu sein.

Der Wagen kollidierte mit einem Transporter - mit verheerendem Ausgang. Nun soll das Verfahren vor dem Landgericht Hechingen fortgeführt werden. © Tom Weller/dpa "Ich bin ein ganz normaler entspannter Fahrer", sagte der 33-Jährige vor dem Amtsgericht Balingen. Der Unfallverursacher muss sich dort unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Angeklagte führte an, dass möglicherweise Ölflecken auf der Fahrbahn für das Schleudern seines Fahrzeugs und das Unglück ursächlich sein könnten. "Das Auto hat sich verhalten, wie es sich nicht verhalten sollte." Wieso das Fahrzeug, das er gut kannte, außer Kontrolle geraten ist, könne er sich nicht erklären. Gerichtsprozesse Baden-Württemberg Missbrauch live angeleitet: Übergriff an Vierjähriger dauerte rund eine Stunde Einen Antrag der Nebenklage, das Verfahren an das Landgericht Hechingen zu verweisen, wo längere Gefängnisstrafen drohen, wies Richterin Birgit Goßger ab. Die Nebenklagevertreter wollten prüfen lassen, ob ein vorsätzliches Tötungsdelikt oder gar Mord vorliegt. Die Hinterbliebenen fragten sich zu Recht, wie viele Menschen noch sterben müssten, bevor jemand mehrere Jahre in Haft müsse, argumentierten sie.

Angeklagter: "Auto war mein Jugendtraum"

Der 33-Jährige äußerte sich vor Gericht und wies die Vorwürfe zurück. © Christoph Schmidt/dpa Der Angeklagte habe bei der bewussten Hochrisikofahrt und einer Geschwindigkeit von mehr als 150 Kilometern pro Stunde mit seinem 440 PS starken Sportwagen Rücksichtslosigkeit, Gleichgültigkeit und eine verachtenswerte Gesinnung an den Tag gelegt. Er habe die Gefahr erkannt, sie aber bedenkenlos und rücksichtslos beiseitegeschoben, sagte Nebenklagevertreter Lasse Jonek. Es sei eine bewusste Hochrisikofahrt mit tödlichem Ausgang gewesen. Laut dem Angeklagten war er an dem Unfalltag mit seiner Freundin nach Sindelfingen unterwegs gewesen, um Möbel einzukaufen, da sie zusammenziehen wollten. Sie seien beide entspannt gewesen, niemand habe es eilig gehabt, fügte die Verteidigerin des Mannes, Margret Haimayer, hinzu. Gerichtsprozesse Baden-Württemberg Miese Masche auf WhatsApp und Snapchat: Mann soll 21 Kinder im Netz missbraucht haben Seine Geschwindigkeit beim Überholen gab er mit höchstens 110 Kilometern pro Stunde an. Das Auto sei in einem einwandfreien technischen Zustand gewesen. Es sei die erste Ausfahrt des "Schönwetterfahrzeugs" in dem Jahr gewesen. "Das Auto war mein Jugendtraum. Es war mein Leben".

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