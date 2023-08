Tödliche Messerattacke: 63-Jähriger soll mit "unglaublicher Brutalität" gehandelt haben

Der 63-jährige Angeklagte soll aus Rache gehandelt haben. © Philipp von Ditfurth/dpa

Detailliert listete der Vorsitzende Richter am Freiburger Landgericht die Folgen des Messerangriffs auf zwei Frauen auf: Eine 59-Jährige starb, unter anderem Herz und Lunge waren durch einen Stich verletzt worden. Ihre 30 Jahre alte Tochter erlitt zig, teils komplexe Knochenbrüche.

Von verschobenen Bruchstücken an Stirn und Schädel sprach der Richter - und verurteilte den 63-jährigen Ex-Partner der jüngeren Frau am Mittwoch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Zudem stellte die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.



Die "unglaubliche Brutalität", mit der der Kampfsportler auf die Frauen losgegangen sei, spreche für diese Entscheidung, erklärte der Richter. Die körperlichen und psychischen Folgen für die Überlebende seien immens und würden sie sicherlich ein Leben lang begleiten.

Das Urteil wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ist nicht rechtskräftig, der Deutsche kann Revision einlegen. Der Mann hatte die Tat im Wesentlichen gestanden. (Az. 1 Ks 200 Js 1108/23)