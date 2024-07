Junge (16) nach Schüssen auf Mitschüler (15) verurteilt!

Offenburg - Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf einen 15-Jährigen in einer Offenburger Schulklasse hat das Landgericht den Angeklagten zu acht Jahren und neun Monaten Jugendstrafe verurteilt.

Polizei vor der Waldbachschule: Am heutigen Dienstag hat das Landgericht den 16-jährigen Todesschützen schuldig gesprochen. © Philipp von Ditfurth/dpa

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sprach die Jugendkammer den 16-Jährigen wegen Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung schuldig, wie das Gericht im badischen Offenburg mitteilte.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Jugendliche am 9. November 2023 mit einer Pistole, Munition und einem selbst gebauten Brandsatz in die Schule kam und dort den Mitschüler erschoss.

Dieser sei bei dem Angriff arg- und wehrlos gewesen - der Täter habe also heimtückisch gehandelt. Der angeklagte Schüler habe zudem versucht, den Brandsatz zu zünden, um das Schulgebäude in Brand zu setzen.

Der gewaltsame Tod des Schülers in der sonderpädagogischen Waldbachschule hatte auch überregional Trauer und Bestürzung ausgelöst. Der Täter, ein Deutscher, hatte laut Ermittlungen 41 Schuss Munition dabei. Die Waffe für die Tat habe aus dem Haushalt der Eltern gestammt.