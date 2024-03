Verliebten Freier um Millionen betrogen: Prostituierte muss in den Knast

Heidelberg - Er war in sie verliebt, sie nutzte seine Gefühle aus. Das Landgericht Heidelberg hat eine Prostituierte wegen millionenschweren Betrugs zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Das Landgericht Heidelberg verlaß am Mittwoch das Urteil. © Stefanie Järkel-Bahat/dpa

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die heute 31-Jährige einen in sie verliebten Freier aus Heidelberg dazu gebracht hatte, ihr knapp 1,6 Millionen Euro zu überlassen.

Den Betrag muss die Frau zudem zurückzahlen - obwohl laut Gericht "dieses Geld weitestgehend verloren scheint". Es gebe Anzeichen für Immobilienankauf, Schönheitsoperationen und Urlaub.



Die Frau hatte sich zum Prozessauftakt schuldig bekannt. In mehr als 50 Fällen im Zeitraum von Dezember 2021 bis Mai 2023 soll das Opfer nach Überzeugung des Gerichts der Frau Beträge zwischen 3000 und 145.000 Euro in bar gegeben oder überwiesen haben - in der Hoffnung, dass die Frau seine Gefühle erwidere.

Die Staatsanwaltschaft war in der Anklageschaft davon ausgegangen, dass die Frau rund 1,8 Millionen Euro erhalten hatte. Allerdings ließen sich nach Aussage des Richters nicht alle Zahlungen zweifelsfrei nachweisen.

Kennengelernt hatten die beiden sich den Angaben nach im Jahr 2021 im Frankfurter Rotlichtmilieu. Im Verlauf weiterer Treffen habe sich die Prostituierte das Vertrauen des Freiers erschlichen, hieß es beim Prozessauftakt.

Daher habe der in Heidelberg wohnende Geschädigte (Jahrgang 1964) ihr ein Darlehen in Höhe von 10.000 Euro gewährt, um sich von angeblichen Schwierigkeiten mit Zuhältern und anderen Schuldnern zu befreien.

Die Rückzahlung nebst vereinbarten Zinsen sei die mutmaßliche Betrügerin jedoch schuldig geblieben.