Hunde krank und verstört: Zwei Frauen wehren sich gegen saftige Bußgeld-Strafe

Alles in Kürze

Wie das Gericht auf Anfrage mitteilte, legten Mutter und Tochter Rechtsmittel ein. Beide Frauen wollen in Berufung gehen. Die nächste Instanz wäre dann das Landgericht.

Vor gut zwei Jahren waren bei einer Durchsuchung in einem Haus in Badenweiler (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) 66 Zwergspitze beschlagnahmt worden.

Das Gericht stellte Mitte des Monats fest, dass Hunde teils in engen, verdreckten Transportboxen gehalten wurden. Die Tiere seien demnach teils krank und verhaltensgestört gewesen - so hatten einige laut Anklage Angst, sich draußen aufzuhalten.

Laut Tierschutzorganisation PETA wurden die Kleinhunde über soziale Netzwerke vor allem in die Schweiz, nach Frankreich und in andere EU-Staaten verkauft. Die Verteidiger der beiden Frauen hatten in dem Prozess jeweils Freispruch gefordert.