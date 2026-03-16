85 Kilo Drogen sichergestellt: Schlag gegen Dealerbande

Bamberg/München - Nach der Sicherstellung von kiloweise Drogen und Tabletten wurden fünf mutmaßliche Mitglieder einer Dealerbande angeklagt.

Verschiedene Tabletten und Betäubungsmittel wurden von einer Gruppe aus Bayern weltweit verschickt. © Friso Gentsch/dpa

Den drei Männern und zwei Frauen wird vorgeworfen, Betäubungsmittel, Cannabis, neue psychoaktive Stoffe und Arzneimittel verpackt und weltweit versendet zu haben.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit dem Bayerischen Landeskriminalamt am Montag mitteilte, sollten die Substanzen zuvor auf verschiedenen Marktplätzen im Darknet sowie über Messengerdienste zum Kauf von weiteren Tätern angeboten und mit Kryptowährungen bezahlt worden sein.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung im Landkreis Eichstätt im Februar 2025 wurden 85 Kilogramm Drogen gefunden - darunter Amphetamin, Ketamin, MDMA, Kokain, Cannabis, sowie Lorazepam, Pregabalin und Tramadol.

Forensische Auswertung von Speichermedien ergaben, dass bereits kiloweise Drogen und Tabletten, darunter Ecstasy, Methamphetamin, Speed und Viagra, verpackt und verschickt worden waren.