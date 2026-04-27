"Sklavenvertrag" für Frau in Frischhaltefolie: Prozess um 5000 Euro für BDSM-Sex

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Ein ungewöhnlicher Prozess hat das Amtsgericht Laufen beschäftigt. Es geht um Geld für Sex - und Frischhaltefolie.

Von Britta Schultejans

Laufen - Ein BDSM-Zimmer, ein "Sklavenvertrag" und eine Frau in Frischhaltefolie: Ein pikanter Prozess hat das Amtsgericht im oberbayerischen Laufen beschäftigt.

Bei einer Hausdurchsuchung entdeckten die Polizisten einen sogenannten "Sklavenvertrag", den der Beschuldigte und die Frau unterzeichnet hatten. (Symbolbild)
Bei einer Hausdurchsuchung entdeckten die Polizisten einen sogenannten "Sklavenvertrag", den der Beschuldigte und die Frau unterzeichnet hatten. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Dort musste sich ein Mann aus Traunstein wegen Betrugs verantworten.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, einer Frau 5000 Euro für sexuelle Leistungen versprochen, aber nur 20 Euro davon bezahlt zu haben. 

Nach Angaben der Ermittler hatte er die obdachlose, alkohol- und drogenabhängige Frau im März 2025 vom Bahnhof in Salzburg abgeholt und dann in sein Elternhaus gefahren.

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Dort hatte der junge Mann sich in einem ehemaligen Stall ein Zimmer für BDSM-Praktiken eingerichtet. 

Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei dort einen "Sklavenvertrag", der mit den Namen des Angeklagten und der Frau unterzeichnet worden war. 

Keiner spricht – Was macht dann das Gericht?

Vor Gericht konnten keine Aussagen ausgewertet werden – also wurde das Verfahren gegen Geldauflage eingestellt. (Symbolbild)
Vor Gericht konnten keine Aussagen ausgewertet werden – also wurde das Verfahren gegen Geldauflage eingestellt. (Symbolbild)  © Lino Mirgeler/dpa

Zwölf Stunden sollen die beiden miteinander verbracht haben, dabei ging es laut Polizei auch darum, dass die Frau sich in Frischhaltefolie einwickeln lässt.

Nach den zwölf Stunden und einer gemeinsam verbrachten Nacht fuhr er sie den Angaben zufolge wieder zurück zum Bahnhof und gab ihr 20 Euro. Der Mann selbst äußerte sich nicht zu den Vorwürfen gegen ihn.

Und weil auch die Frau, die als Zeugin geladen war, nicht zu dem Termin erschien, sah sich das Gericht nicht in der Lage, die Vorwürfe aufzuklären. 

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Die Frau hatte sich in ihrer Aussage bei der Polizei widersprüchlich geäußert, außerdem war nicht klar, wie der Kontakt zwischen den beiden zustande kam, ob tatsächlich 5000 Euro versprochen wurden – und wenn ja, von wem.

Denn ungeklärt blieb auch, ob womöglich ein Dritter als Vermittler zwischen den beiden im Spiel war, bevor sie sich trafen. 

Das Gericht stellte das Betrugsverfahren darum gegen Geldauflage ein. Der Angeklagte muss nun 1000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa

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