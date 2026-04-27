"Sklavenvertrag" für Frau in Frischhaltefolie: Prozess um 5000 Euro für BDSM-Sex

Laufen - Ein BDSM-Zimmer, ein "Sklavenvertrag" und eine Frau in Frischhaltefolie: Ein pikanter Prozess hat das Amtsgericht im oberbayerischen Laufen beschäftigt.

Bei einer Hausdurchsuchung entdeckten die Polizisten einen sogenannten "Sklavenvertrag", den der Beschuldigte und die Frau unterzeichnet hatten. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Dort musste sich ein Mann aus Traunstein wegen Betrugs verantworten.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, einer Frau 5000 Euro für sexuelle Leistungen versprochen, aber nur 20 Euro davon bezahlt zu haben.

Nach Angaben der Ermittler hatte er die obdachlose, alkohol- und drogenabhängige Frau im März 2025 vom Bahnhof in Salzburg abgeholt und dann in sein Elternhaus gefahren.

Dort hatte der junge Mann sich in einem ehemaligen Stall ein Zimmer für BDSM-Praktiken eingerichtet.

Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei dort einen "Sklavenvertrag", der mit den Namen des Angeklagten und der Frau unterzeichnet worden war.