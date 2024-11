Schrecklicher Tierschutzskandal im Allgäu: So geht es jetzt weiter

Der Bauernhof der drei Angeklagten liegt in Bad Grönenbach, wo der Allgäuer Tierschutzskandal seinen Anfang nahm.

In insgesamt 32 Fällen sollen die drei Männer laut Anklageschrift mitunter massiv gegen das geltende Tierschutzgesetz verstoßen haben. Angeklagt sind die bayerischen Landwirte nicht zum ersten Mal ...

Eine Tierschutzorganisation hatte im Jahr 2019 ein Video veröffentlicht, das Tierquälerei aus einem Großbetrieb zeigen sollte.

Der Verein "Soko Tierschutz" hatte am 9. Juli 2019 den in ganz Deutschland aufsehenerregenden Fall öffentlich gemacht. In der Folge ermittelten die Behörden gegen Verantwortliche gleich mehrerer Höfe, von denen einige bereits verurteilt worden sind.

Für den aktuellen Prozess sind derzeit 20 Verhandlungstage geplant. Ein Urteil könnte demnach Ende Februar fallen.