Sexhungriger Mann landet bei falscher Frau im Bett: Beide bemerken es fast zu spät

Die beiden waren schon dabei sich zu küssen, als sie den Irrtum schließlich bemerkten.

Folgendes ist im Mai 2022 in einem Wohnhaus in Würzburg passiert: Der 48-Jährige steuerte aus Versehen betrunken die falsche Wohnung an. Dort legte er sich dann in das Bett einer fremden Frau.

Er küsste die Schlafende und zog sie aus. Als die 33-Jährige aufwachte, erwiderte sie die Intimitäten, bis beide schließlich den Irrtum bemerkten und die versehentlich Angebetete ihren Ehemann anrief, der noch nicht zu Hause war.

Der erzürnte Gatte rückte daraufhin mit ein paar Kumpels an und vermöbelte den 48-Jährigen. Dieser war eigentlich ein Stockwerk tiefer bei einer 62 Jahre alten Bekannten zum Übernachten erwartet worden.

Nun also der Prozess vor dem Amtsgericht Würzburg: Das Gericht stellt das Verfahren wegen eines sexuellen Übergriffs vorläufig ein, wenn der Angeklagte binnen sechs Monaten 2400 Euro an das Opfer zahlt. Das teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag mit.

Und wieso konnte der Mann eigentlich die Wohnungstür der 33-Jährigen öffnen?