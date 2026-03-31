"Der kleine Drache Kokosnuss": Verlag klagt gegen OpenAI

München - Der Verlag hinter der Kinderbuchreihe "Der kleine Drache Kokosnuss" hat gegen den ChatGPT-Entwickler OpenAI Klage eingereicht. Der Vorwurf: Der KI-Chatbot soll Urheberrechte am Werk des Autors und Illustrators Ingo Siegner verletzt haben.

Kinderbuchautor Ingo Siegner (60) steht bei einer Lesung für Grundschüler im Künstlerhaus Hannover mit seinem Buch „Der kleine Drache Kokosnuss - Seine ersten Abenteuer“. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Klage wurde beim Landgericht München eingereicht, wie die Verlagsgruppe Penguin Random House mitteilte.

Laut Verlag soll ChatGPT bereits auf einfache Anfragen hin Inhalte aus urheberrechtlich geschützten Werken Siegners in erkennbarer Form wiedergeben.

Der Chatbot erzeuge zudem Illustrationen der Figur, die dem Original zum Verwechseln ähnelten, und mache eigeninitiativ Vorschläge zur Erstellung eines druckfertigen Manuskripts.

Inklusive Cover, Klappentexten und Anleitungen zur Einstellung auf Selfpublishing-Plattformen, hieß es.

Der Verlag sieht darin klare Indizien dafür, dass Siegners Werke unrechtmäßig zum Training des KI-Systems genutzt worden seien und nun als sogenannte "Memorisierung" im Modell vorlägen.