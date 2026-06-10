Anklage nach Angriff auf israelisches Konsulat in München

München - Nach Steinwürfen auf das israelische Generalkonsulat in München und einem größeren Polizeieinsatz ist Anklage gegen einen 24-Jährigen erhoben worden.

Wegen einer "gefestigten israelfeindlichen Haltung" wurde gegen einen 24-Jährigen Anklage erhoben. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Dem mutmaßlichen Steinwerfer werde Störung des öffentlichen Friedens, Sachbeschädigung und ein besonders schwerer Angriff auf Polizisten vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit.

Die Ermittler gehen von einer "gefestigten israelfeindlichen Haltung" des Mannes aus.

Ob es zum Prozess kommt, entscheidet jetzt das Landgericht München I bei der Zulassung der Anklage.

Der 24 Jahre alte Verdächtige soll nach dem Angriff mit faustgroßen Steinen auf die Fassade des Gebäudes im März seinen Rucksack abgelegt und dabei "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann den hinzugeeilten Polizisten damit zu verstehen geben wollte, dass er einen tödlichen Sprengstoffanschlag auslösen wollte.