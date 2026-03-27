"Letzte Generation": Frau wegen Flughafen-Protest verurteilt

Nürnberg - Das Amtsgericht Nürnberg hat eine 25 Jahre alte Klimademonstrantin wegen einer kurzzeitigen Blockade des Nürnberger Flughafens im Sommer 2024 zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt.

Zwei Mitglieder der einstigen Protestgruppe "Letzte Generation" standen für ihre Blockade des Nürnberger Flughafens vor Gericht. © Bernd Thissen/dpa

Außerdem muss die Frau 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Angeklagt waren zwei Mitglieder der mittlerweile aufgelösten Protestgruppe "Letzte Generation".

Die 29 Jahre alte Mitangeklagte erschien am Donnerstag nicht zur Urteilsverkündung, das Gericht trennte das Verfahren daher ab.

Die beiden jungen Frauen hatten während der Sommerferien am 15. August 2024 ein Loch in den Schutzzaun des Nürnberger Flughafens geschnitten und sich auf dem Zubringer der Nürnberger Start- und Landebahn festgeklebt.

Der Flugverkehr wurde für achtzig Minuten eingestellt, einige Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet.

Verurteilt wurde die 25-Jährige nun wegen Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Nötigung in 272 Fällen. Die hohe Zahl der Fälle erklärt sich daraus, dass sich 272 Passagiere an Bord der betroffenen Flugzeuge befanden.