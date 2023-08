Mann überlebt unvorstellbaren Gewaltexzess: "Ich dachte, das war's"

Regensburg - Seit dem 7. Dezember 2022 ist für einen 20 Jahre alten Mann aus Regensburg das Leben ein anderes. Völlig unvermittelt wurde er an jenem Tag von seinem Nachbarn mit Messer und Hammer attackiert. Er erlitt eine Vielzahl an Verletzungen, vier davon für sich allein lebensbedrohlich. Der junge Mann ist von Narben gezeichnet und schwerst traumatisiert.

Der Angeklagte wird im Landgericht Regensburg in den Verhandlungssaal gebracht. Ihm wird versuchter Mord an seinem Nachbarn vorgeworfen © Ute Wessels/dpa

Seit Mittwoch wird dem mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Regensburg der Prozess gemacht. Er soll bei der Tat unter Drogen gestanden haben und deswegen schuldunfähig sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor.

Die Vernehmung des Geschädigten erforderte ein besonderes Maß an Sensibilität. Der junge Mann verbarg sein Gesicht hinter Sonnenbrille und FFP2-Maske, was ihm der Vorsitzende Richter Michael Hammer gestattete. An seiner Seite waren seine Mutter und seine Therapeutin. Der Beschuldigte, ein 25 Jahre alter Deutscher, hatte zuvor den Saal verlassen müssen.

In beeindruckender Klarheit schilderte der 20-Jährige, was ihm geschah; wie er vormittags im Bett noch Computer gespielt und arglos die Tür geöffnet habe, als jemand geklopft habe, in der Annahme, es sei sein Freund. Stattdessen sei der Nachbar in die Wohnung eingedrungen, habe sofort zugestochen und Geld gefordert. Schnitte, Stiche, Hammerschläge seien gefolgt, wieder und wieder. Vergeblich habe er versucht, durch die Tür zu fliehen und dann aus dem Fenster zu springen.

Der Angreifer habe ihn aufs Bett geworfen. "Ich dachte, das war's jetzt", habe er sich mehrmals gedacht, sagte der Geschädigte. In Gedanken sei er immer wieder bei seiner Mutter und bei seiner Familie gewesen.