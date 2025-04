20 Messerstiche auf Spielplatz! Angeklagter räumt Tat ein: "Ich war blind vor Wut"

Im Sitzungssaal des Strafjustizzentrums des Landgerichts Nürnberg-Fürth muss sich der 41-Jährige vor dem Richter verantworten. © Daniel Karmann/dpa

Wegen Mordversuchs steht der 41-Jährige aus Syrien seit Montag vor dem Landgericht in Nürnberg.

Die Frau überlebte nur, weil ihre Tochter, ihr Sohn und zwei andere Frauen ihr zu Hilfe eilten – und diese schnell in ein Krankenhaus für eine rettende Operation kam.

Der Angeklagte räumte am ersten Prozesstag den Angriff auf seine Frau ein.

Er übernehme die Verantwortung für das Leid, das er seiner Familie zugefügt habe, sagte er laut einer schriftlichen Erklärung, die seine Verteidigerin verlas. "Ich war sprichwörtlich blind vor Wut." An die Tat selbst könne er sich nicht erinnern. Er sei erst wieder in seinem Badezimmer zu sich gekommen, wo er die Blutflecken an sich bemerkt habe.

Die Polizei nahm den Verdächtigen kurz nach der Tat fest.