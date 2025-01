Mutter und Kind überfahren: Urteil über Laster-Fahrer gefällt

Kerzen, Blumen und Kuscheltiere sind am Unfallort in Passau niedergelegt. Eine Mutter und ihre Tochter kamen hier ums Leben. © -/Zema Medien/dpa

Der Lkw war in eine Passantengruppe auf einem Fußgängerweg in der Passauer Innenstadt geraten, eine Frau und ihre Tochter starben.

Die Richterin sprach den 65 Jahre alten Fahrer der fahrlässigen Tötung in zwei Fällen sowie der fahrlässigen Körperverletzung in drei Fällen schuldig. Der Mann muss zudem eine Geldauflage in Höhe von 4000 Euro zahlen.



Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten vorgeworfen, am 29. Dezember 2023 beim Herausfahren aus einer Ladezone Brems- und Gaspedal verwechselt zu haben, wodurch der Lastwagen auf den gegenüberliegenden Fußgängerweg geraten sei.

Dort erfasste er fünf Passanten: eine 37 Jahre alte Frau, deren elfjährige Tochter und neunjährigen Sohn sowie zwei 70 und 45 Jahre alte Frauen. Mutter und Tochter starben noch an der Unfallstelle. Der Neunjährige und die 70-Jährige erlitten schwere, die 45-Jährige leichtere Verletzungen.

Die 70-Jährige muss seither mit dauerhaften körperlichen Einschränkungen leben.