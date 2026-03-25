Paar soll für 1,9 Millionen Euro aus Parkscheinautomaten gestohlen haben

Ermittler glauben, ein Paar hat ein Jahrzehnt lang Münzen aus Parkscheinautomate in Kempten abgezweigt. Nun haben Richter den Fall auf dem Tisch.

Von Ulf Vogler Kempten - Verdächtige Münzberge auf dem Konto, Gutscheine im Supermarkt: Ein Ehepaar aus dem Allgäu soll die Stadt Kempten um mehr als 1,9 Millionen Euro Münzgeld aus Parkscheinautomaten geprellt haben.

Ermittler glauben, ein Paar hat ein Jahrzehnt lang Münzen aus Parkscheinautomaten abgezweigt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 40 Jahre alten Mitarbeiter der Kommune sowie dessen 38 Jahre alte Frau wegen gewerbsmäßigen Diebstahls von rund 1,34 Millionen Euro im Zeitraum 2020 bis 2025 Anklage erhoben. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Paar auch bereits zuvor ab dem Jahr 2015 etwa 584.000 Euro Münzgeld entwendet hatte. Diese Taten seien aber verjährt, weswegen die Beschuldigten dafür nicht mehr strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Das Landgericht Kempten muss nun die Anklage prüfen und entscheiden, ob ein Prozess durchgeführt wird. Gerichtsprozesse Bayern Femizid in Bayern: Ehemann tötet Mutter von sechs Kindern wegen Trennung Für die Angeschuldigten, die seit vier Monaten in Untersuchungshaft sitzen, gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

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