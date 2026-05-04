Parkmünzen in Millionenhöhe geklaut? Diebes-Pärchen mit kurioser Masche

Kempten - Wegen Diebstahls von Parkmünzen der Stadt Kempten im Allgäu in Millionenhöhe muss sich von Dienstag an ein Ehepaar vor dem Kemptener Landgericht verantworten.

Aus Parkscheinautomaten in Kempten wurden fast zwei Millionen Euro geklaut. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der ehemals bei der Kommune beschäftigte Mann soll über Jahre hinweg insgesamt mehr als 1,9 Millionen Euro aus den Parkscheinautomaten entwendet haben, seine 39 Jahre Partnerin soll ihm dabei geholfen haben.

Der Ehemann war nach Angaben der Ermittler mit dem Leeren der Parkscheinautomaten der Stadt beauftragt und hatte dadurch Zugriff auf die Schlüssel für die Geräte und die darin befindlichen Geldkassetten.

Das Paar soll das Kleingeld auf private Konten eingezahlt oder sich davon Wertgutscheine für Supermärkte geholt haben.

Die Angeklagten sitzen seit November in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Paar wegen gewerbsmäßigen Diebstahls von rund 1,34 Millionen Euro im Zeitraum 2020 bis 2025 Anklage erhoben, es geht um 335 einzelne Fälle.

Mehr als 500 weitere Fälle seit dem Jahr 2015 sind mittlerweile verjährt, dafür können die Eheleute nicht bestraft werden.