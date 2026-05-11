Sie machten Jagd auf Pädophile: Gericht verurteilt Jugendliche

Augsburg - Das Amtsgericht Augsburg hat fünf Teenager verurteilt, die gestanden haben, in Chatgruppen Jagd auf Pädophile gemacht zu haben.

Eine Gruppe Jugendlicher nahm die Bestrafung eines mutmaßlich Pädophilen selbst in die Hand und wurde deshalb verurteilt. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Das Gericht verhängte nach Angaben eines Sprechers Haftstrafen zwischen einem Jahr und sechs Monaten und einem Jahr und zehn Monaten - jeweils auf Bewährung. Ein mutmaßlich pädophiler Mann war in einen Wald gelockt und dort angegriffen worden.

Drei der Angeklagten zahlten nach Gerichtsangaben von ihrem Taschengeld insgesamt 850 Euro Schmerzensgeld an das Opfer. Als Bewährungsauflage müssen die Jugendlichen unter anderem jeweils 64 bis 80 Stunden gemeinnützige Hilfsdienste leisten.

Die Angeklagten hatten laut Staatsanwaltschaft über eine Chatgruppe das Opfer mit der Aussicht auf sexuelle Handlungen in einen Wald gelockt und es dort mit einer täuschend echt aussehenden Pistole sowie weiteren Waffen bedroht, geschlagen und ausgeraubt.

Das Ganze filmten sie mit dem Plan, das Video im Internet zu veröffentlichen. Sie waren unter anderem wegen besonders schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.