Verfahren gegen verstorbenen Papst Benedikt XVI.: So soll es nun weitergehen

München/Traunstein - Nach der Absage des ursprünglichen Termins will das Landgericht Traunstein im Verfahren gegen den verstorbenen Papst Benedikt XVI. (†95) nun am 20. Juni verhandeln.

Papst Benedikt XVI. (†95) ist am 31. Dezember 2022 verstorben. © picture alliance/dpa

In dem Zivilverfahren geht es um einen Missbrauchsfall, der sich in der Zeit Benedikts als Erzbischof in München und Freising ereignet hat.

Die entsprechende Zivilklage richtet gegen einen verurteilten Priester, das Erzbistum sowie Ratzingers Nachfolger im Amt des Erzbischofs, Kardinal Friedrich Wetter - und ursprünglich auch gegen den verstorbenen Papst selbst.

Das Gericht habe angeordnet, dass der beklagte Priester H. und ein informierter Vertreter des Erzbistums München und Freising persönlich erscheinen, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Strafrechtlich hat das Ganze zwar keine Bedeutung mehr, allerdings geht es um die Frage der Schuld, die die jeweiligen Bistumsverantwortliche in diesem Fall möglicherweise auf sich geladen haben.

Eine Beweisaufnahme sei am 20. Juni bislang nicht geplant. Auch neue Erkenntnisse bei der Suche nach Erben von Benedikt XVI. lägen dem Gericht nicht vor, sagte die Gerichtssprecherin.