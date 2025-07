Abiturientin unter Drogen gesetzt und vergewaltigt: Peiniger wandert lange in den Knast

Das Urteil fiel erst über drei Jahre nach der Tat. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Das teilte eine Gerichtssprecherin am Freitag mit.

Der Berliner sei wegen Vergewaltigung, fahrlässiger Körperverletzung, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und der Persönlichkeitsrechte durch Bildaufnahmen sowie des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten schuldig gesprochen worden, wie aus einer Mitteilung des Landgerichts Berlin weiter hervorgeht.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 38-Jährige in der Nacht zum 22. April 2022 die junge Frau auf der Straße angesprochen und in seiner Wohnung in Berlin-Steglitz vergewaltigt habe.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft habe der nun Verurteilte erkannt, dass die damals 20-Jährige stark betrunken war. In der Wohnung sollen "gemeinsam erhebliche Mengen harter Drogen" genommen worden sein.

Nach Überzeugung der Richter war der Konsum einvernehmlich. Allerdings sei das Opfer so alkoholisiert gewesen, sodass es das Risiko und die Tragweite nicht mehr einschätzen konnte, hieß es in der Urteilsbegründung.

Der 38-Jährige habe die junge Frau dann vergewaltigt, sexuell missbraucht, gefilmt und ihren Körper mit erniedrigenden und frauenverachtenden Wörtern beschmiert.