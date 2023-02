Abscheuliches Verbrechen: 47-Jähriger muss nach Vergewaltigung von Schülerin (11) in den Knast

Gegen acht Uhr am Morgen habe er das noch schlafende Kind überfallen. Als die Elfjährige erwachte, habe er ihr die Augen verbunden, ein Kissen auf ihr Gesicht gelegt, ihr ein Messer an die Hüfte gehalten und sie vergewaltigt.

Nach einem psychiatrischen Gutachten sei er nicht pädophil. Er habe Kontakte zu Menschen gesucht, "die ihm deutlich unterlegen sind, die er beherrschen kann".

Der 47-Jährige, der nicht als Sexualstraftäter vorbestraft ist, hatte gestanden. Er kenne die Familie seit Jahren und habe oft bei Problemen geholfen, sagte er. Am Tattag habe er eigentlich Werkzeug abholen wollen. Die Haustür sei offen gewesen. "Dann ist passiert, was in der Anklage steht". Was der Auslöser war, wisse er nicht.

Die Staatsanwältin hatte zwölf Jahre Haft gefordert. Der Verteidiger plädierte auf acht Jahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.