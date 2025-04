Schülerpraktikant (11) in Zug missbraucht: 25 Jahre später steht 58-Jähriger vor Gericht

Im Vorfeld des Prozesses hieß es in einer auf der Webseite des Vereins veröffentlichten Stellungnahme zu dem Verdacht gegen den 58-Jährigen, dieser sei "seit über zehn Jahren nicht mehr im Verein aktiv, nahm zuletzt an keinen Sonderfahrten oder Veranstaltungen teil".

Bei einer Sonderfahrt Ende 1997 oder Anfang 1998 sei es im Zugabteil zur ersten Tat gekommen, heißt es in der Anklage. In vier weiteren Fällen des sexuellen Missbrauchs zwischen 1998 und Juni 2000 sei der Tatort die Wohnung des Angeklagten in Berlin-Wilmersdorf gewesen.

Nach einem Verständigungsgespräch der Prozessbeteiligten am ersten Verhandlungstag stellte das Gericht dem Angeklagten im Fall eines umfassenden Geständnisses eine Strafe von maximal zwei Jahren Haft auf Bewährung in Aussicht.

Zudem solle er im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs 5000 Euro an den inzwischen 38-jährigen Nebenkläger zahlen und sich in eine Therapie begeben. Ob es zu einer Verständigung kommt, wird sich am zweiten Prozesstag am 6. Mai entscheiden.