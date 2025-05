"Dreckiges, niederträchtiges Geschäft": Vier Frauen landen für Tod eines Rentners im Knast

Das Berliner Landgericht sprach sie des schweren Raubes und der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig. Sie hätten den Mann in seiner Wohnung betäubt, um in Ruhe nach Beute zu suchen. "Sie haben sich übelst verhalten, sie sind einem dreckigen, niederträchtigen und tödlichen Geschäft nachgegangen", sagte der Vorsitzende Richter Thomas Groß. Der Senior sei zweifelsfrei an den Folgen der Tat gestorben.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Zwei der Angeklagten sind wegen ähnlicher Taten bereits vorbestraft. Eine 26-Jährige befindet sich derzeit in Strafhaft, die weiteren Angeklagten in Untersuchungshaft. Zwei der aus Rumänien stammenden Frauen waren wegen des Verfahrens in ihrem Heimatland festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden, eine wurde in der Schweiz gefasst. Zu Prozessbeginn vor rund vier Monaten hatten sie geschwiegen, sich später geständig gezeigt.

Die jungen Frauen seien bereits Mütter mit Verantwortung gewesen "und hatten trotzdem nichts anderes zu tun, als durch Europa zu ziehen und alte Menschen auszunehmen unter Ausnutzung von Gutmütigkeit", so der Vorsitzende Richter. Wer menschliche Nächstenliebe zeigte, "hatte verloren".

Wenn sie sich Zugang zur Wohnung verschafft hatten, seien Opfer ausgeschaltet worden, um ungestört Schränke und Schubladen zu durchwühlen. "Der 88 Jahre alte Mann war durch die Behandlung dieser vier Frauen dem Tode geweiht", so der Richter. Mindestens sechs Tabletten seien ihm verabreicht worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte Haftstrafen zwischen siebeneinhalb und 13,5 Jahren gefordert. Die Verteidiger plädierten auf Strafen von maximal fünf Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.