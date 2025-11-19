Er fuhr mit seiner toten Frau auf dem Beifahrersitz: Suff-Ehemann muss lange in den Knast

Berlin - Ein 49-Jähriger, der seine Lebensgefährtin in seinem Auto tödlich verletzt hat , ist zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Die Polizei bemerkte das Todes-Auto aufgrund der auffälligen Fahrweise auf dem Gehweg. (Symbolbild) © TAG24

Das Berliner Landgericht sprach ihn des Totschlags schuldig. Es habe sich um eine spontane Tat in einer konfliktbelasteten Beziehung gehandelt, sagte der Vorsitzende Richter Bernd Miczajka.

Das Paar habe am 10. April 2025 Alkohol gekauft, dann im Auto gesessen und über finanzielle sowie alkoholbedingte Probleme gesprochen, hieß es weiter im Urteil.

Der Angeklagte habe sich in einem Streit zurückgelehnt, einen Spanngurt gegriffen, diesen mehrmals um den Hals der Frau geschlungen und nicht mehr gelockert. Es gebe keine Hinweise auf eine vorbereitete Tat.

Polizisten hatten den polnischen Staatsbürger kurz nach der Tat in Berlin-Moabit wegen auffälliger Fahrweise angehalten: Er war mit Schritttempo und auf dem Gehweg mit dem Auto unterwegs. Die Beamten entdeckten die leblose Frau auf dem Beifahrersitz.

Sie hätten versucht, die 57-Jährige, die ebenfalls aus Polen stammte, zu reanimieren, hieß es weiter im Urteil. Sie sei wenig später in einem Krankenhaus gestorben.