Ex-Senatorin Kalayci kämpft weiter um ihren Ruf und gegen Haftstrafe

Dilek Kalayci (58, SPD, M.) hat mittels ihrer Anwälte Revision gegen das Urteil des Berliner Landgerichts eingelegt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie angekündigt haben ihre Anwälte Revision gegen das Urteil des Berliner Landgerichts eingelegt. "Frau Kalayci hat stets betont und betont hiermit nochmals mit allem Nachdruck, dass sie in ihrem gesamten Politikerleben niemals bestechlich war, auch nicht in dem hier vorliegenden Fall", hieß es in einer Mitteilung der Verteidiger.

Das Gericht hatte Kalayci am Freitag im Prozess um Kosten ihrer Hochzeitsfeier zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt. Der 58-Jährigen droht damit der Verlust ihres Ruhegehaltes als Abgeordnete und Senatorin.

Den mitangeklagten Chef einer Werbeagentur sprach das Gericht wegen Bestechung schuldig. Er wurde zu einer Strafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt.

Das Gericht ordnete zudem die Einziehung von 6242 Euro bei Kalayci und 9450 Euro beim Mitangeklagten an.