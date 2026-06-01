Handy-Schmuggel in JVA Tegel? Ex-Mitarbeiter und Häftling angeklagt

Berlin - Wegen mutmaßlicher Korruption und Schmuggelvorwürfen in der JVA Tegel hat die Generalstaatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter (38) und einen Inhaftierten (41) erhoben.

Ein mutmaßlicher Korruptionsfall an der JVA Tegel könnte demnächst das Amtsgericht Tiergarten beschäftigen. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Die Anklage vor dem Amtsgericht Tiergarten wirft den beiden Männern zwölf Fälle von Bestechlichkeit beziehungsweise Bestechung vor, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Demnach gab es bereits im Juli 2023 eine Absprache: Der ehemalige Mitarbeiter der Anstalt soll für den Häftling Mobiltelefone gegen Bezahlung in die Justizvollzugsanstalt geschmuggelt haben.

Zwischen dem 7. Juli 2023 und dem 18. April 2024 übergab der 38-Jährige laut Anklage dann zu zwölf Gelegenheiten mindestens 30 Handys im Wert von 5313,27 Euro an den 41-Jährigen. Als Gegenleistung soll der Häftling dem ehemaligen Bediensteten Amazon-Gutscheine im Gesamtwert von 12.401,17 Euro verschafft haben.