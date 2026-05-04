Frau auf ihren Wunsch hin getötet? 42-Jähriger vor Gericht

Berlin - Sechs Jahre nach dem Tod einer 35-jährigen Frau befasst sich das Berliner Landgericht mit dem Fall. Einem 42-Jährigen wird Tötung auf Verlangen zur Last gelegt.

Für den Prozess am Berliner Landgericht sind vier weitere Termine vorgesehen. © Soeren Stache/dpa

Der Mann gab zu Prozessbeginn zu, seine Bekannte in einen Würgegriff genommen und umgebracht zu haben. Sie habe ihn immer wieder darum gebeten, erklärte der Angeklagte. Er habe schließlich nachgegeben und sie "auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin getötet".

Der Angeklagte soll die Frau am 30. Mai 2020 in ihrer Wohnung in Berlin-Treptow umgebracht haben. Die 35-Jährige, die seit vielen Jahren an einer schweren depressiven Symptomatik gelitten habe, "bat ihn mehrfach und eindringlich darum, ihr beim Sterben zu helfen", heißt es in der Anklage. Der 42-Jährige habe sich schließlich von ihrem Wunsch leiten lassen.

Die beiden Deutschen hatten sich 2015 in einer Selbsthilfegruppe kennengelernt. Als sie ihm sagte, sie wolle nicht weiterleben, habe er sie umstimmen wollen, so der Angeklagte. Als sie ihn im Frühjahr 2019 erstmals um Hilfe bat, "war ich mir sicher, dass ich ihrem Wunsch nicht entsprechen werde".

Es habe sich bei ihm aber ein "innerer Konflikt" entwickelt - "irgendwann überwog der Wunsch zu helfen". Sie hätten kurz vor der Tat ein Video angefertigt, auf dem die Frau ihren Wunsch äußerte.

Polizisten waren knapp eine Woche später durch eine Betreuerin der Frau alarmiert worden. Die Beamten entdeckten die Leiche auf einer Matratze. Ein Abschiedsbrief und diverse Medikamente seien in der aufgeräumten Wohnung gefunden wurden, schilderte ein Beamter im Prozess. Es seien keine Abwehr- oder Kampfspuren entdeckt worden, allerdings sei die Verwesung weit fortgeschritten gewesen.